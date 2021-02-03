«Алексей Навальный — теперь проблема международная»

Запад требует освободить Алексея Навального. С таким обращением к российским властям выступили, в частности, представители Евросоюза, США, Германии и Великобритании. Накануне МИД России резко раскритиковал представителей иностранных посольств за интерес к судебному заседанию по делу оппозиционера. Как минимум 15 западных дипломатов во вторник прибыли в Мосгорсуд, свои действия они объяснили значимостью процесса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в повестку дня возвращается тема новых санкций.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Владимировна Захарова обещала не оставить без внимания массовое посещение Мосгорсуда представителями иностранных посольств. Она назвала это политической акцией, вмешательством во внутренние дела страны и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию. Захарова при этом привела ряд случаев, когда российских дипломатических сотрудников на Западе не допускали на суды над гражданами России. Хотя мы, в отличие от них, всех допустили и заявки удовлетворили.

За процессом по делу Алексея Навального непосредственно наблюдали по меньшей мере 15 дипломатов, в большинстве своем из западных стран. А некоторые посмели отслеживать события дистанционно, в частности, американцы, убоявшись коронавируса, в суд не поехали, но имели происходящее в виду. Несколько странно все это звучит — сами разрешили, а потом возмущаетесь. В ответ на заявление Захаровой многие возразили, что это обычная практика, процесс-то значимый. Да и сам Мосгорсуд через свою пресс-службу пояснил: подобное не часто, но случается. По крайней мере, закон этого не запрещает.

Однако МИД возмутился, можно рискнуть сказать, несколько нервно. Более того, в суд прибыли корреспонденты федеральных каналов телевидения, которые задавали дипломатам каверзные вопросы, пытаясь как-то их поддеть. Заодно совестили самого Навального, что он как бы пляшет под чужую дудку. Хотя он лично никого не приглашал, они сами пришли, не спросив.

Политологи в эфире “Ъ FM” — о решении суда по делу Алексея Навального Читать далее

В чем вина иностранных представителей? Да, их интересует тема. У властей нет права этому препятствовать и тем более за это осуждать. Идет открытый процесс, и скрывать нам нечего, не так ли? Не могут чиновники указывать, куда ходить гражданам свободных стран, а куда нет.

Что же в сухом остатке? Так невольно получается, что судят не мелкого жулика, который отказался встать на путь исправления, а политика, хорошо известного на Западе. Иначе почему такое внимание со стороны иностранных дипломатов? При этом нельзя исключать, что да, они действительно пришли поддержать известного российского оппозиционера.

И реакция Запада на его посадку в тюрьму стала поступать незамедлительно. Для российских властей она неприятная.

В отличие от прошлых процессов, теперь отправка Алексея Навального в места лишения свободы — проблема международная. А дальше новый этап противостояния и опять перспектива санкций. И даже уже соответствующие списки имеются. Все это вредит бизнесу и спокойствию, осуждай дипломатов или нет.