Алексей Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев — суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ранее ФСИН обвинила политика в нарушении порядка отбывания условного срока. Сторона защиты настаивала, что лечение за границей было уважительной причиной. Суд в итоге назначил Навальному три с половиной года колонии, однако зачел время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО. Собеседники “Ъ FM” в прямом эфире прокомментировали приговор и возможные сценарии развития событий.

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»:

— Мы видим, что к Алексею Навальному изменилось отношение. Если раньше его воспринимали как человека, которого можно было использовать во внутриэлитных разборках, то сейчас он воспринимается исключительно как агент западных спецслужб. И отношение к нему соответствующее, и приговор соответствующий. Я думаю, что Навальный был к этому готов. Он будет пытаться играть роль российского Манделы, символа сопротивления, безальтернативного оппозиционного лидера. Соответственно, власть будет делать то, что она уже сейчас делает — максимально жестко зачищать инфраструктуру протеста и исходить из того, что, если не будет этих координаторов, как на более высоком уровне, так и на низовом, то протест потихонечку будет сходить на нет.

Я думаю, что если бы он снова получил условный срок, если бы отказали ФСИНу, то в глазах оппозиционных избирателей это выглядело бы не как сила, а как слабость, что власть поддалась давлению. А лоялисты были бы разочарованы, дескать: «Подождите, нам рассказывали, что это враг народа». В этом смысле есть ясность у всех сторон. Произошло достаточно жесткое размежевание.

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При этом я думаю, что дальше будет двигаться та структура, которая была создана под Навального, по плану, который был спроектирован в прошлом году, с выходом протестов на плановую мощность в сентябре-октябре. Я думаю, что задача сделать протесты более массовыми, чем они были в 2011-2012 году.

Сергей Цыпляев, президент фонда «Республика»:

— Решение это достаточно предсказуемое, поскольку дело зашло в некоторый туннель, из которого очень тяжело куда-то выворачивать. И для того, чтобы развернуть процесс, нужно, действительно, быть очень сильным лидером и уметь принимать серьезные и принципиальные решения. Что касается личной судьбы Навального, я думаю, что она тяжела, поскольку мы можем предположить, что это еще не последний процесс, там еще одно дело есть с 10 годами перспективы — это вопрос о расходовании средств, которые пожертвованы в фонд.

Что касается траектории, по которой развивается страна, то она, конечно, развивается по сложной траектории, поскольку основным содержанием нашей общественной жизни становится игра в «казаки-разбойники»: одни убегают, другие догоняют. И содержательные вопросы, как нам дальше жить, как организовать экономику, как вообще развиваться, как строить управление обществом, публичную власть — это все ушло куда-то на периферию. Вот это все может продолжаться довольно долго, но развиваться в этих условиях будет довольно тяжело.

Аббас Галлямов, политолог:

— Кремль вообще не мог сейчас позволить себе даже намекнуть на то, что он испугался общественного давления, что он колеблется, что он не может решиться — любая «затяжка» сработала бы против него. Поэтому он пошел по самому простому, самому понятному пути.

Если говорить о долгосрочных перспективах, то силовики будут закручивать гайки, более миролюбивая часть протестующих будет отказываться выходить на улицу. Это естественная реакция на усиление силового давления. Но та часть, которая останется, будет радикализовываться, будет вести себя еще более жестко и агрессивно, поэтому полиции придется действовать все более и более жестко, то есть будет такая спираль насилия. Телевизионная картинка будет ужасной. Соответственно, и колеблющегося избирателя, за умы которого сейчас и идет борьба, тоже это все не будет радовать.

Павел Салин, директор центра политологических исследований Финансового университета:

— Господин Навальный как символ протестных настроений, как медийный лидер, более опасен для власти, чем реальный политический лидер. Потому что как реальный политический лидер он известен тем, что не склонен идти на сотрудничество, а в изоляции у него не будет такой возможности, он станет символом, а не реальным политиком. Поэтому здесь он для власти, наверное, даже более опасен в среднесрочной перспективе, чем на свободе. А основная интрига заключается не столько в последствиях изоляции господина Навального, сколько в том, что станет с его командой. Потому что феномен Навального — это не столько сам Навальный, это большое количество людей, команда грамотных медийных профессионалов, которая, как показали события последних месяцев, способна не только успешно конкурировать с государственной медийной машиной, но даже переигрывать ее. Вопрос в том, сумеет ли власть нейтрализовать эту команду? Нейтрализация уже началась, но нам неизвестно, какую часть ресурсов этой команды успели вывести из-под удара, в этом заключается основная интрига.

В то же время власть намерена двигаться по тому сценарию, который впервые был опробован в 2019 году во время московских протестов. Только сейчас власть решила его масштабировать, поэтому те, кто остается в России, на крючке у правоохранителей, естественно, будут испытывать прессинг по максимуму. Для них попытаются сделать цену участия во всей этой деятельности несопоставимой, а если не поймут по-хорошему, их будут прессовать по-плохому.

При этом для власти идеальный вариант, если бы Алексей Навальный остался где-то за рубежом и превращался в брюзжащего политэмигранта, как многие бывшие лидеры оппозиции в России. Но для Навального сейчас оптимально, находясь в заключении, превращаться в российского Нельсона Манделу.

Владимир Слатинов, политолог:

— Этот сценарий не жесткий, я бы назвал его медианным. Все достаточно просто: отпуск Алексея Навального на свободу — это был бы практически его моральный триумф, потому что несколько моральных побед Алексей Навальный уже одержал — когда выжил, когда вернулся, и когда 23 и 31 января состоялись акции (несогласованные.— “Ъ FM”). Если бы к этому и к тому, что он нанес мощнейший символическо-репутационный удар по верховной власти, присовокупилось его фактическое освобождение, это было бы крайне болезненно и абсолютно неприемлемо для нынешней власти. То, что он уже сделал, он сломал кремлевскую политическую повестку, навязал свою и продолжал бы это делать на свободе. Но «десяточки» или даже больше, о которых говорили, тоже нет, потому что это выглядело бы слишком одиозно и давало бы слишком большой импульс для возмущения.

Сам характер этого дела и сам запрос, который поступил от официальных структур, вполне устраивал и власти. Мы 31-го числа очень хорошо увидели, что мотивация сохраняется, координация даже растет, правда, народу действительно вышло меньше. Кремль, конечно, будет стараться восстановить собственную повестку — национальные проекты, осуществляемые при помощи правительства Мишустина и губернаторов новой волны, и управляемые думские выборы. С другой стороны внесистемная оппозиция, в том числе вступая в ситуационные коалиции с наиболее активной частью системной оппозиции низовой, будет стараться препятствовать возвращению этой нормальности, в том числе и через уличные акции, и другие формы борьбы.