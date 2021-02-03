Вирус с осложнениями

Мировая экономика сократилась в «ковидном» 2020 году на 4,3% — это максимальный спад со времен Великой депрессии, следует из доклада ООН об экономических перспективах. В этом году глобальный рост может составить 4,7%, при этом в развивающихся странах восстановление ожидается более быстрым, чем в развитых. Эксперты ООН ожидают, что последствия пандемии для экономик мира будут сохраняться еще долго — главным образом из-за произошедшего повышения уровня безработицы и сокращения капвложений.

Мировой ВВП в прошлом году, по предварительной оценке, сократился на 4,3%, говорится в докладе ООН об экономических перспективах. Для сравнения: в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса глобальный ВВП снизился в несколько раз меньше, на 1,7%, сильнее экономика сжималась только в годы Великой депрессии. Объем выпуска в развитых странах в прошлом году просел на 5,6%. В этом году рост может составить 4%. ВВП развивающихся стран в 2020 году сократился в меньшей мере, на 2,5%, но при этом он покажет больший, чем в развитых стран, рост в 2021 году — на 5,7%, отмечают в ООН.

В целом по миру восстановительный рост в 2021 году может составить 4,7%. Напомним, по другому прогнозу, от Международного валютного фонда (МВФ), глобальная экономика в этом году может вырасти на 5,5% после спада на 3,5% — в прошлом (см. “Ъ” от 27 января).

В 2020 году среди стран «двадцатки» только Китай смог сохранить положительные темпы роста — 2,4%, в этом году ВВП страны прибавит 7,2%. В США спад составил 3,9%, и он, по оценке ООН, не будет компенсирован в этом году — рост ограничится 3,4%. В Евросоюзе ВВП сократился на 7,4% и вырастет в этом году на 4,8%. Для России в ООН, как и в МВФ, ожидают роста на 3%. Напомним, фактический же спад 2020 года, по предварительным данным Росстата, составил 3,1% (см. “Ъ” от 2 февраля).

В докладе отмечается, что последствия пандемии не исчерпываются краткосрочными эффектами. В перспективе сохранится ее влияние на занятость, производительность и потенциальный выпуск. Без всплеска капвложений мировая экономика, вероятно, столкнется с более низкими темпами роста. Это будет сопровождаться сжатием рынка труда. Во втором и третьем кварталах 2020 года было потеряно около 420 млн рабочих мест. В странах ОЭСР показатель безработицы в апреле вырастал до 8,8% (в ноябре он снизился до 6,9%), тогда как в конце 2019 года был равен лишь 5,1%. В среднесрочной перспективе, однако, основные процессы на рынке труда будут связаны в первую очередь с ускорившейся автоматизацией (таким способом компании снижают риски новой волны). Это ненадолго обеспечит рост производительности, но затем приведет к замедлению прироста ВВП, полагают авторы доклада.

В нем отмечается, что повышенная безработица обеспечит в этом году сохранение достаточного низкого роста инфляции. Но политика низких ставок, которой центробанки продолжат придерживаться, будет означать сохранение высокой долговой нагрузки. Фискальные же стимулы в прошлом году уже достигли объема $12,7 трлн, или 14% глобального ВВП (80% этой суммы приходится на развитые страны, в том числе 50% — на США, Японию и Германию, многие развивающиеся не были способны принимать столь масштабные программы помощи). Такие программы уже привели к резкому увеличению объема общего госдолга, на $9,9 трлн, это самый значительный прирост долга со времен Второй мировой войны. Впрочем, сокращать фискальную поддержку в ООН не считают нужным, пока это преждевременно.

Татьяна Едовина