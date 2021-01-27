Экономика поднимется на уколах

Мировая экономика в 2021 году может вырасти на 5,5% после спада в прошлом на 3,5%. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском докладе. Его эксперты ожидают, что оживление экономики начнется уже во втором квартале. Этому будут способствовать новые госпрограммы поддержки — в первую очередь в США. Кроме того, в МВФ полагают, что по мере распространения вакцинации к концу 2022 года сдерживающие рост вспышки коронавирусной инфекции будут сведены к минимуму.

Рост глобального ВВП в 2021 году может составить 5,5%, это на 0,3 процентного пункта выше, чем ожидалось в октябре, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда. В 2022 году рост может составить 4,2% (эта оценка оставлена без изменений).

В прошедшем же году размер мировой экономики, по оценке фонда, сократился на 3,5% — притом что еще осенью ожидался более глубокий спад, на 4,4%.

Отметим, что в обнародованном накануне докладе ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития сокращение мирового ВВП в 2020 году оценено в 4,3%.

Повышение ожиданий экспертов МВФ на 2021 год связано с распространением вакцинирования. Оживления экономической активности в МВФ ждут уже во втором квартале этого года. Там полагают, что вспышки COVID-19 должны сойти на нет к концу 2022 года. Свою роль сыграют и дополнительные программы поддержки и стимулирования экономики (прежде всего в США и в Японии). Одновременно основной угрозой росту по-прежнему остаются риски новых волн пандемии и появление новых штаммов вируса, указывают в фонде.

По развитым странам в целом прогноз роста от МВФ улучшен на оба года — на 0,4 и 0,2 процентного пункта (п. п.) соответственно, однако по странам динамика будет разниться. В США в 2021 году прогнозируется ускорение роста до 5,1% (после спада на 3,4% в прошлом). Для этой страны прогноз повышен сразу на 2 пункта (на 2022 год при этом снижен на 0,4 п. п., до 2,5%). Для зоны евро, напротив, прогноз МВФ снижен на 1 п. п., до 4,2% в 2021 году (плюс 0,5 пункта — до 3,6% на 2022 год). В частности, немецкая экономика в этом году вырастет на 3,5% после спада на 5,4% в минувшем, французская — на 5,5% (минус 9% в 2020-м), итальянская — на 3% (минус 9,2%), испанская — на 5,9% (минус 11,1%).

В развивающихся странах спад в 2020 году был менее выраженным (на 2,4%), и восстановительный рост будет более сильным — 6,3% в 2021-м и 5% в 2022 году.

Первая оценка была повышена на 0,3 пункта, вторая — снижена на 0,1 пункта. Сильнее всего прогноз улучшен по Индии — на 2,7 пункта, до 11,5% (по итогам прошлого года было падение ВВП на 8%). В Бразилии ожидается рост на 3,6% после спада на 4,5%, в Мексике — на 4,3% после сокращения экономики на 8,5%. Китай в 2020-м может показать рост на 8,1% после увеличения ВВП в прошлом году на 2,3% (это единственная крупная экономика, которой удалось избежать падения ВВП в минувшем году).

Российская экономика в 2021 году может вырасти на 3% после падения на 3,6%, в 2022 году прирост ускорится до 3,9%, ожидают в МВФ. Напомним, Минэкономики РФ прогнозирует рост в 2021 году на 3,3%, ЦБ — в диапазоне 3–4%. Ускорению роста, в частности, будет способствовать восстановление цен на нефть — в этом году они могут вырасти в среднем на 20% (со средних $41,3 до $50 за баррель), в 2022-м, напротив, цена может скорректироваться до $48,8 за баррель, ожидают в МВФ.

Татьяна Едовина