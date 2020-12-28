МЧС съезжает из «Безопасного города»

В МЧС хотели бы переложить ответственность за интеграцию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» и системы вызова экстренных служб по номеру 112 на Минцифры. Предполагается, что это позволит минимизировать расходы бюджета и решить проблемы с разрозненным развитием этих систем в регионах. Ранее МЧС само планировало заниматься разработкой «Безопасного города» с участием «Ростеха» и просило выделить на это 97 млрд руб. до 2030 года, но теперь проект под вопросом.

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил правительству сделать Минцифры ответственным за координацию мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» и системы вызова экстренных служб 112, следует из письма (есть у “Ъ”), направленного премьеру Михаилу Мишустину 22 декабря. Это необходимо, в том числе, для минимизации расходов бюджета, следует из письма.

Как говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, письмо рассмотрел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В его аппарате сообщили, что поручение по выработке позиции дано департаменту информационных технологий правительства. В Минцифры о таком поручении не знают.

Евгений Зиничев, глава МЧС, в интервью ТАСС в декабре 2019 года Каждый вложенный рубль в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций позволяет экономить до 12 рублей

АПК «Безопасный город» разрабатывается с 2014 года, сейчас координатором проекта выступает МЧС, а основными техническими операторами — «Ростех» и «Ростелеком». Комплекс агрегирует информацию о происшествиях из разных систем, включая видеофиксацию. За это время на создание сегментов АПК из бюджетов субъектов РФ было выделено свыше 16 млрд руб., а совокупные расходы на создание систем безопасности разного уровня превысили 150 млрд руб.

«Безопасный город» внедряется уже в 40 субъектах РФ, но это делается «неравномерно с использованием разных технических решений», поясняет в письме господин Зиничев. «Система 112», по его словам, введена в постоянную эксплуатацию в 63 регионах, для нее требуется техническое сопровождение.

Ранее МЧС было готово само продолжать работу над проектом. Так, замглавы министерства Александр Чуприян предлагал создать государственную информационную систему «Безопасный город» стоимостью 97 млрд руб. до 2030 года для объединения разрозненных IT-систем по чрезвычайным происшествиям (см. “Ъ” от 17 июля). Для реализации проекта планировалось создать публично-правовую компанию, ключевым участником которой предлагалось сделать «Ростех».

Попытка передать проект «Безопасный город» под контроль Минцифры стала неожиданной для собеседника “Ъ”, участвующего в его работе.

По его мнению, это может означать сворачивание проекта с «Ростехом» и потерю прогресса в его разработке. «Минцифры не отвечает за безопасность или предотвращение ЧС. В их зоне ответственности всего лишь техническая часть. Реализовать такой сложный проект их аппарат не сможет»,— поясняет источник “Ъ”. В «Ростехе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Сторонние эксперты по-разному оценивают идею. Так, директор по комплексным продажам IT-компании «Крок» Олег Майданский считает, что хорошим вариантом было бы разграничение полномочий МЧС и Минцифры. Последнее, по его мнению, действительно может отвечать за технологические вопросы, но и «Система 112», и «Безопасный город» за время существования «обросли методологической и нормативной базой, которая разрабатывалась на уровне МЧС». Оно же и могло бы продолжить ей заниматься, полагает эксперт.

Директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов же считает передачу Минцифры координации мероприятий по «Безопасному городу» и «Системе 112» логичной. Минцифры, по его мнению, способно заняться разработкой законодательной базы и систематизацией уже проведенной работы со стороны коммерческих и государственных компаний. Пока же, отмечает господин Андронов, в России отсутствует единый во всех регионах стандарт, который мог бы разграничить, какие решения относятся к программе «Безопасный город», а какие — нет, и ведомствам приходится иметь дело c «зоопарком» таких решений.

Юлия Тишина, Никита Королев