Города запутались в цифрах

Минцифры планирует до 2023 года потратить 2 млрд руб. на разработку платформы «Безопасный регион» для видеонаблюдения и мониторинга экологии и дорожного движения. Это уже как минимум пятая по счету инициатива в этой области, которая может, в частности, дублировать проект МЧС «Безопасный город». Несмотря на обилие таких проектов, для полноценной цифровизации регионам все еще не хватает ни финансирования, ни координации, уверены эксперты.

Минцифры в 2021–2023 годах планирует потратить 2 млрд руб. на внедрение системы «Безопасный регион» в субъектах РФ, следует из ведомственного плана цифровой трансформации, опубликованного 13 января на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации (план утвержден правительственной комиссией в декабре 2020 года). Новая платформа будет объединять несколько направлений в области городской безопасности, пояснили “Ъ” в Минцифры, в том числе видеонаблюдение, мониторинг дорожного движения, отслеживание экологической обстановки, работу особо опасных объектов и состояние объектов критической инфраструктуры.

Доработать проект платформы планируется в 2021 году, после чего к нему начнут подключаться пилотные регионы, но какие именно, в министерстве не уточнили. По словам источника “Ъ” в правительстве, проект также нужен, чтобы финансировать цифровизацию городского хозяйства в тех субъектах, у которых на это нет средств.

Проект Минцифры далеко не первый в этой сфере. Минстрой еще в октябре 2018 года утвердил проект «Умный город» с бюджетом 13 млрд руб. на шесть лет. Согласно ему, министерство должно проанализировать нормативную базу, провести аудит цифровизации городов и выделить наиболее перспективные технологии для внедрения. Сейчас, по данным Минстроя, проект реализуется в 209 городах.

Разработка аналогичного проекта «Цифровой регион» «Ростелекома» была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным в марте 2020 года. Его реализация оценивалась в 137 млрд руб., но по требованию Минцифры он был направлен на доработку и фактически заморожен. 12 августа “Ъ” сообщал о еще одном проекте «Ростелекома» — «Цифровой город», который также предполагает цифровизацию городского хозяйства. Наконец, есть проект МЧС «Безопасный город», который оценивается в 97 млрд руб. до 2030 года. В конце 2020 года глава МЧС Евгений Зиничев предложил передать полномочия по проекту в Минцифры (см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года).

Инициатива Минцифры может дублировать проект МЧС, считает генеральный конструктор этой системы Оксана Якимюк. По ее словам, в МЧС уже запущена научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по «Безопасному городу», в ходе которой будут записаны ключевые стандарты для системы. «Если же Минцифры только запускает проект, то нельзя утверждать, что он не будет противоречить разрабатываемым стандартам»,— отмечает госпожа Якимюк.

Ряд экспертов считают, что при наличии такого числа различных инициатив для них необходим единый координатор, которым могло бы стать Минцифры. Предложение министерства вполне логично для координации разных инициатив, считает исполнительный директор центра стратегического развития и цифровой трансформации «Ланит-Интеграции» Павел Сварник. Это, по его мнению, позволит избежать дублирования финансирования и повысит эффективность.

Регионы уже начинают оцифровывать управление городской средой, но пока для этого используются разрозненные решения, подтверждает директор по комплексным продажам IT-компании «Крок» Олег Майданский. Без единого центра, по его мнению, не получится создать набор универсальных решений, которые можно было бы масштабировать на федеральном уровне.

Сейчас финансовые и кадровые возможности разных регионов сильно различаются, как и их готовность к самостоятельной цифровизации, согласен президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Без федеральных дотаций, будь то средства МЧС или Минцифры, по его мнению, ряд субъектов так и не смогут начать подобные проекты.

Никита Королев