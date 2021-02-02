Проекты «Радио Свобода» оштрафовали на 2,2 млн руб. за отсутствие маркировки «иноагент»

Мировой суд оштрафовал интернет-проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и директора Русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарого на 2,2 млн руб. за отсутствие маркировки СМИ-иноагента.

«2 февраля 2021 года мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"»,— сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Как уточнили в Роскомнадзоре, проекты «Радио Свобода» оштрафованы на сумму 2 млн руб. (четыре протокола по 500 тыс. руб.), гендиректор организации — на 200 тыс. руб. (четыре протокола по 50 тыс. руб.).

Ранее 27 января ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректор были оштрафованы на сумму 1,1 млн руб. за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов «Крым.Реалии» и «Фактограф».

Напомним, в конце 2020 года был принят закон, разрешающий включать в реестр СМИ-иноагентов физических лиц.

О расширении реестра — в материале “Ъ” «Иноагентов признали в лицо».