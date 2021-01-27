Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки

За отсутствие маркировки информации на сайтах СМИ-иноагентов «Крым.Реалии» и «Фактограф» их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» оштрафован на 1,1 млн руб., сообщил Роскомнадзор. Штраф на 100 тыс. руб. был также выписан генеральному директору организации.

«По закону "О СМИ" (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств»,— говорится в сообщении ведомства.

Решение о штрафах вынес мировой суд. Протоколы были составлены по ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента.

Сейчас в список СМИ-иноагентов входят: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода», его проекты «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», ООО «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время», а также правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ медиа») и Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7»), главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и художница-акционистка Дарья Апахончич. Закон, разрешающий включать в реестр СМИ-иноагентов физических лиц , был принят в конце 2020 года.

О расширении реестра — в материале “Ъ” «Иноагентов признали в лицо».