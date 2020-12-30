Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые занимаются политикой в России и финансируются из-за рубежа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом такие люди и организации должны уведомлять о своей деятельности органы госрегистрации. СМИ при упоминании иноагентов в публикациях обязаны указывать, что эти лица выполняют функции иноагентов. До этого иноагентами могли стать лишь граждане, распространяющие информацию СМИ-иноагентов и получающие средства из-за рубежа. Госдума приняла закон 23 декабря, Совфед одобрил 25-го.

О том, как Россия впервые объявила своих граждан «иностранными агентами»,— в материале “Ъ”.