Начали за «Новичок», а кончили за договор

Россия может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), если США вернутся к его выполнению. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник по итогам переговоров с Анн Линде, министром иностранных дел председательствующей сейчас в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Швеции. Гостья, в свою очередь, призвала Вашингтон вернуться в договор, а Москву — не выходить из него. Но всех, конечно, больше всего заинтересовали признание Анн Линде, что она как-то пролила кофе на Алексея Навального, и слова Сергея Лаврова о том, что история, в которую попал оппозиционер, похожа на инсценировку.

Анн Линде приехала в Москву с решительным настроем. Об этом свидетельствовал как ее серебристый блестящий костюм, издалека напоминавший кольчугу, так и вступительное слово, в которое она упаковала сразу несколько претензий к России. Не только Швеция, но и весь Евросоюз, по ее словам, озабочены ухудшением ситуации в области демократии и прав человека в России, возмущены попыткой отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального при помощи запрещенного нервно-паралитического вещества и считают недопустимыми действия российских силовиков во время уличных протестов в прошедшие выходные.

Об этом всем она грозилась поговорить с Сергеем Лавровым за закрытыми дверями, но эта угроза перестала казаться хоть сколько-нибудь серьезной в момент, когда гостья зачем-то вспомнила, как, принимая Алексея Навального в Стокгольме, случайно облила его кофе.

Рассказывая это, она покраснела и застенчиво прикрыла лицо обеими руками. Сергей Лавров тем не менее назвал ее «опасной женщиной».

Развить публичное наступление по тематике прав человека Анн Линде впоследствии не удалось. На пресс-конференции по итогам встречи она повторила то, что сказала до нее, и лишь призвала российские власти отпустить Алексея Навального.

Зато в атаку пошел Сергей Лавров. «Никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину, а если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", то у нас есть все основания полагать, что это инсценировка»,— объявил он. Глава МИД РФ напомнил, что пробы Алексея Навального исследовали и в лаборатории вооруженных сил Швеции, после чего Стокгольм заявил о согласии с выводами Берлина о том, что политика отправили «Новичком». Москва запросила у всех причастных подробности, однако не получила желаемого. В руководстве ФРГ, например, ответили, что у России и так есть биоматериал для проведения всех необходимых исследований, и призвали ее власти возбудить дело по факту отравления оппозиционера. При этом отказ от предоставления части данных они объяснили тем, что на их передачу не дает добро сам Алексей Навальный. Москву такой ответ не устроил.

Сергей Лавров сказал Анн Линде, что ждет от европейских коллег «транспарентности и честности».

Впрочем, главной целью визита главы МИД Швеции в Москву была вовсе не ситуация вокруг Алексея Навального, а осуществление ею своих обязанностей как нынешнего председателя ОБСЕ. Значительную часть встречи дипломаты посвятили обстановке на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, российским инициативам в ОБСЕ, а также Договору по открытому небу. Напомним, США в прошлом году вышли из этого многостороннего соглашения, позволяющего его членам осуществлять над территорией друг друга инспекционные полеты с целью укрепления доверия. В январе этого года Россия также заявила о намерении в скором времени покинуть договор, чем очень огорчила остающиеся в нем европейские страны, среди которых и Швеция. Анн Линде в ходе пресс-конференции призвала США вернуться в договор, а Россию — передумать на счет выхода из него. И, как выяснилось, Москва действительно может на это пойти.

По словам Сергея Лаврова, если США вернутся «к полному выполнению договора», «Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе». То есть приостановить свой исход из ДОН.

Но Анн Линде увезла из Москвы не только это обещание. Ей еще вручили диск с видеоматериалами, на которых, как уточнили в МИД РФ, «зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах—членах ОБСЕ». Западных, естественно.

Елена Черненко