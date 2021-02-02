Минпросвещения не планирует из-за протестов устраивать проверки в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал недопустимым вовлечение школьников в протестные акции. При этом он сообщил, что проводить какие-то проверки в связи с этим не планируется.

«Единицы школьников участвовали (в протестных акциях.—“Ъ”), и это недопустимо, когда кто-то использует несовершеннолетних для достижения своих целей»,— сказал господин Кравцов журналистам во время поездки в Волгоград (цитата по ТАСС).

При этом он заявил, что Минпросвещения не планирует со своей стороны никакие проверки по поводу призывов к участию в акции подростков. По словам Сергея Кравцова, с этим должны разбираться правоохранительные органы.

В России 23 и 31 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал к откровенному и честному диалогу с молодежью. В Кремле при этом заявили, что диалог с нарушителями, участвовавшими в «погромах», невозможен, с остальной молодежью ведется работа.

Социологи о портрете и мотивации вышедших на протестные акции россиян — в материале “Ъ” «Далеко не школота».