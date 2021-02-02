«ОВД-Инфо»: более 100 человек задержали около Мосгорсуда, где рассматривается дело Навального

В Москве в день заседания по замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному задержали уже 127 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Слушания проходят в Мосгорсуде в выездном формате, их ведет судья Симоновского суда.

Ранее СМИ сообщили о задержаниях у станции метро «Преображенская площадь». Станция находится рядом с Мосгорсудом.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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