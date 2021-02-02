Перед заседанием по делу Навального у метро рядом с Мосгорсудом начались задержания

Правоохранители задерживают людей у станции метро «Преображенская площадь», сообщает «Проект» в Telegram. Станция находится рядом с Мосгорсудом, в котором сегодня, 2 февраля, рассматривается вопрос о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по требованию ФСИН. Вести заседание будет судья Симоновского суда в выездном формате.

У метро людей досматривают и сажают в автозак. Издание пишет со ссылкой на разговор силовиков, что в машине уже 23 человека.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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