Председатель суда, рассматривающего дело Навального, подал в отставку

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, сказано в повестке заседания на сайте квалификационной коллегии судей Москвы. Он может покинуть пост с 1 марта 2021 года. Внимание на это обратил Znak.com. Симоновский районный суд сегодня, 2 февраля, рассматривает дело о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный.

Господин Детишин сам подал заявление о прекращении своих полномочий. Квалификационная коллегия судей столицы рассматривала его 28 января, но решение еще не опубликовано.

Источник “Ъ” в Мосгорсуде заявил, что «отставка и рассмотрение дела Алексея Навального никак не связаны между собой». Полномочия главы Симоновского райсуда истекают в марте в связи с чем «еще в начале января он подал заявление об отставке и сейчас дорабатывает оставшийся период», сообщил источник.

Напомним, 17 января господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». ФСИН попросила заменить оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения им условий испытательного срока. Выездное заседание Симоновского районного суда в Мосгорсуде началось в 11:00, решение еще не вынесено.

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