Чем известна судья Наталия Репникова

В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. Рассматривает дело судья Наталия Репникова. Громкие процессы с ее участием — в материале “Ъ”.

Репникова Наталия Владимировна назначена судьей Симоновского районного суда Москвы 28 июля 2011 года. Ранее в течение трех лет она работала мировым судьей судебного участка №241 в столичном районе Нагатинский затон.

Самым громким делом с участием госпожи Репниковой стал процесс о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. 21 февраля 2018 года судья приговорила к срокам от 4 лет 6 месяцев до 8 лет колонии четырех фигурантов дела. Бывшему гендиректору Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой было назначено 4 года 6 месяцев, ее отцу Сергею Дегтяреву — 8 лет, бывшим менеджерам фирмы Александру Базанкову и Мурату Матуеву — 6 лет и 5 лет 6 месяцев соответственно. В 2019 году Мосгорсуд сократил всем фигурантам сроки, и они были освобождены в связи с отбытием наказания.

В декабре 2015 года Наталия Репникова приговорила бывшего учителя истории Олега Скальского за подрыв нескольких банкоматов к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима и назначила штраф — 300 тыс. руб. Помимо этого она удовлетворила иски банков, оборудование и помещения которых пострадали от взрывчатки. Всего осужденному пришлось возместить ущерб финансовым учреждениям на сумму 5,5 млн руб.

В феврале 2020 года госпожа Репникова вынесла приговор бывшему судье Арбитражного суда Москвы Игорю Корогодову и соучредителю столичного адвокатского бюро «Лекс Инвест» Александру Мосину, которые обвинялись в покушении на мошенничество. Они получили 3 года 6 месяцев и 2 года колонии общего режима соответственно. Ранее тот же суд назначил им более суровое наказание (5 лет 6 месяцев и 3 года), но это решение было отменено Мосгорсудом.

В мае 2020 года судья рассматривала меру пресечения бизнесмену Денису Жилину, который обвинялся в крупном мошенничестве с поставкой партии медицинских масок. Наталия Репникова отказала представителям обвинения, сочтя арест излишне строгой мерой, и отправила обвиняемого под домашний арест по месту его проживания в Подмосковье. Она отметила российское гражданство Дениса Жилина, отсутствие судимости, а также наличие двух малолетних детей и беременной супруги.