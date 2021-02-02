Арестованные после акций 31 января сообщили о многочасовых очередях в спецприемники

Автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января выстроились в многочасовые очереди, сообщил «ОВД-Инфо». Тех, кому назначили административный арест в Москве, привезли в спецприемник в деревне Сахарово. Как передает правозащитный центр, полиция заявила, что ожидание может составить до 48 часов.

В очереди стоят от пяти до девяти автозаков, утверждают арестованные. Известно, что в одном из них находится 31 человек на 23 сидячих места. Арестованные из одного из автобусов сообщили, что их увезли из ОВД «Южное Медведково» в 11:00 1 февраля. С тех пор они ничего не ели. В очереди людям не дают воды и не выпускают в туалет.

Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Активист Илья Афанасьев сообщил, что его и других арестованных привезли в 22:00 к спецприемнику на Захарьевской улице. Им не дают горячей еды и воды. Микроавтобусы выстроились в большую очередь. По словам активиста, полиция сообщила, что оформление займет много времени. Также господин Афанасьев утверждает со ссылкой на полицию, что из-за нехватки мест арестованных могут поместить вместе с «уголовниками». По словам активиста, «попеременно то становится холодно, когда автозак выключен, то становится невозможно дышать из-за выхлопных газов, когда он включен».

23 и 31 января по всей России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требовали освободить политика. В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», было задержано около 10 тыс. человек. По информации правозащитного центра, после акции 31 января были арестованы больше 200 человек.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».