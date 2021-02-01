Госканал RT обвинил сотрудника ФБК Ашуркова в контактах с британской разведкой

Телевизионная сеть Russia Today (RT) выпустила сюжет о предполагаемых контактах исполнительного директора ФБК (признан Минюстом РФ иноагентом) Владимира Ашуркова с бывшим вторым секретарем по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ Джеймсом Уильямом Томасом Фордом. Сюжет основан на оперативной съемке ФСБ России, которая считает господина Форда агентом британской разведки MI6.

Встреча якобы проходила в одном из ресторанов Москвы в 2012 году. Господин Ашурков уехал из России в апреле 2014 года. В феврале 2015 года он получил убежище в Великобритании в связи с уголовным преследованием в РФ.

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, $10–20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообществ»,— говорит человек, похожий на господина Ашуркова.

Он также сообщил господину Форду о планируемом расследовании о деятельности банка ВТБ. «Совместно с лондонским Обществом Генри Джексона мы опубликуем отчет о ВТБ-банке. В нем сообщается, что ВТБ причастен к коррупции, что система управления рисками не работает, и мы подведем к тому, что он представляет угрозу для европейских финансовых рынков и их целостности, поскольку он там является значительным игроком. И из-за них таким британским компаниям, как Lloyds, RBS, Barclay’s, сложнее конкурировать»,— говорит собеседник британца.

В сюжете RT есть комментарий неназванного сотрудника российской контрразведки. «Посольская резидентура MI6, решая свою главную задачу по получению секретных сведений о военном, экономическом потенциале России, продолжает активно участвовать в работе посольства с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты. Помимо информационной и финансовой поддержки оппозиции и НКО, сотрудники британского посольства активно участвуют непосредственно в формировании оппозиционных сил»,— сказал он.

Ни ФБК, ни посольство Великобритании в России пока не комментировал появившееся видео.

31 января 2021 года ФБК попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Текст документа опубликовал Владимир Ашурков. Он также сообщил, что команда Алексея Навального намерена обратиться с таким же письмом к ЕС и Великобритании.