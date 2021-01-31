ФБК попросил Байдена ввести против России персональные санкции

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иноагентом) попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Текст документа опубликовал в Facebook исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Белый дом подтвердил USA Today, что получил письмо.

Всего в списке 35 человек, против семи уже действуют санкции США. ФБК внес россиян в список по трем категориям. Первая — близкие к Владимиру Путину бизнесмены. Вторая — люди, которые нарушили права человека. Третья — группа людей, люди, которые вовлечены в преследование Алексея Навального и ФБК.

Господин Ашурков сообщил CNN, что команда господина Навального намерена обратиться с таким же письмом к Евросоюзу и Великобритании.

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал ФСБ и Генпрокуратуру отреагировать на призыв ФБК. «Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ»,— сказал он «РИА Новости».

Господин Байден обсуждал арест господина Навального в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал господина Путина освободить оппозиционера.

О позиции США по аресту Алексея Навального — в материале “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».