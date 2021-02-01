Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом РФ в список иноагентов) к США ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Господин Володин не исключил введение уголовной ответственности за подобные призывы. Он допустил, что такую поправку могут внести в законопроект об ответных мерах на санкции, принятый в первом чтении в мае 2018 года.

Напомним, ФБК попросил президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек. ФБК внес россиян в список по трем категориям. Первая — близкие к Владимиру Путину бизнесмены. Вторая — люди, которые нарушили права человека. Третья — группа людей, люди, которые вовлечены в преследование Алексея Навального и ФБК.

«Этот поступок, думаю, что осудят все. Совершать такие действия непозволительно. С одной стороны это обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику»,— заявил господин Володин журналистам (цитата по «РИА Новости»), комментируя обращение ФБК к господину Байдену.

«Не исключаю, чтобы в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия»,— сказал Вячеслав Володин.

Напомним, президент США обсуждал арест господина Навального в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал господина Путина освободить оппозиционера.

Подробнее о позиции США по Алексею Навальному читайте в публикации “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».