Белый дом: Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным о Навальном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 26 января. Они, в частности, обсудили ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По словам госпожи Псаки, Джо Байден «никогда не сдерживался» в том, что касается действий российских властей и президента РФ.

«Он не сдерживался, выражая свое беспокойство по поводу обращения с Алексеем Навальным и с протестующими»,— заявила представительница Белого дома (цитата по Reuters). Она также сказала, что Джо Байден «никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или беспокойства действиями российского правительства, и он, безусловно, ясно выразил это в своем звонке».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что лидеры затрагивали тему Алексея Навального. По его словам, Владимир Путин дал все необходимые разъяснения.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский суд вынес решение о задержании политика на 30 суток из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Мособлсуд признал это решение законным.

Подробнее о первом разговоре президентов России и США — в материале “Ъ” «"Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер"».