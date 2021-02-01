Посетители занесли выручку в бары

Рестораны и бары показали рекордную выручку после снятия ограничений. Но отложенный спрос может смениться стагнацией. Минувшие выходные запомнились рестораторам резким ростом посещаемости. К такому эффекту привела отмена запрета на работу общепита после 23 часов. Но о восстановлении рынка говорить пока рано, его еще может ждать отложенный коллапс. Как в Москву вернулась ночная жизнь? И кто от этого выиграл? Об этом — Иван Корякин.

Посетители баров и клубов, которых не пугает коронавирус, уже, наверное, и забыли, каково это — оставаться на ночь. Но в минувшие выходные двери столичных заведений впервые с середины ноября не закрылись после 23 часов. Гости не расходились до самого утра — такое даже в лучшие дни без пандемии случалось редко. Такой наплыв в бары и клубы закономерно увеличил их выручку. Некоторые заведения ресторатора Дмитрия Левицкого даже обновили рекорды: «Люди же тусуются не каждую пятницу, а через одну-три. А здесь получилось так, что все в эту пятницу, все, кто скучал по ночной жизни, пришли в один момент, поэтому, конечно, этот первый “выстрел” был очень жирный. Многие коллеги, с которыми мы общались, тоже говорили о том, что выручка в эту ночь была одной из самых высоких. Мы действительно зафиксировали самую большую выручку по нескольким заведениям».

Рестораторы объясняют это эффектом отложенного спроса. Некоторые заведения, которые были забиты битком в ночь на субботу, вообще открылись не так давно. В их числе, например, «Рюмочная мечты» ресторатора Игоря Подстрешного. Она заработала в сентябре между двумя пиками заболеваемости. Пятничная выручка заведения оказалась на 15% выше показателей самой прибыльной пятницы октября, рассказал “Ъ FM” Игорь Подстрешный:

«За время ограничений мы не останавливали работу маркетинга, продолжали работать над продуктом и сервисом. И, собственно, это дало свои результаты в качестве рекордной выручки в первую же пятницу. Люди действительно соскучились по барам, голодали по ним. Это хорошо, с одной стороны, с другой стороны, не очень — эпидемия еще не побеждена». И правда, еще не известно, как ночные гуляния отразятся на заболеваемости. Но власти надеются, что тренд на улучшение ситуации стабильный, заявил мэр Сергей Собянин. Это, по его словам, и позволяет с осторожностью отменять ограничения.

Но и без коронавируса ресторанам, барам и клубам придется нелегко. Эйфорию вызвал эффект отложенного спроса, через пару недель москвичи насытятся, и прежние проблемы общепита напомнят о себе, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов: «Прогнозируется продолжение закрытий, потому что очень многие заведения все-таки остались с большими долгами, просроченными кредитами, краткосрочной арендой, которую надо будет платить в январе-феврале. Очень много заведений с долгами перед государством, потому что есть отсрочка по налогам, которые все равно придется выплачивать, и у людей нет этих денег.

Чтобы что-то изменилось, нужна какая-то колоссальная выручка, которой не будет».

Запрет на ночную работу привел к падению выручки баров на 25%, подсчитали для “Ъ” аналитики Tinkoff CoronaIndex, и это общее значение. В реальности же многим пришлось и вовсе покинуть рынок. В 2020 году в центре столицы закрылись 208 заведений общественного питания, выяснили в компании JLL. Многие рестораны и бары сменили владельцев, если прежним хозяевам повезло их продать. Так что реальные масштабы последствий пандемии москвичам могут быть и не заметны, во всяком случае, пока.