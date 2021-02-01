Из баров слились доходы

Введенный в Москве во время второго всплеска заболеваемости коронавирусом запрет на работу развлекательных заведений и общепита в ночное время привел к падению оборотов баров и пабов как минимум на 25%. В некоторых случаях сокращение выручки относительно периода до ограничений было десятикратным. Снятие запрета привело к резкому росту трафика уже в первые выходные, но на посещаемость негативно продолжают влиять меры по профилактике COVID-19.

Обороты московских пабов и баров во время действия ограничений на ночную работу — с 13 ноября 2020 года по 27 января 2021 года — снизились на 25%, подсчитали для “Ъ” аналитики Tinkoff CoronaIndex. Для анализа использовались данные с терминалов для приема банковских карт. В целом оборот заведений общепита по России с 13 ноября 2020 года по 27 января 2021 года снизился почти на 10%. Всем заведениям по-прежнему предписано работать с соблюдением установленного Роспотребнадзором режима по профилактике распространения COVID-19. Кроме того, остается в силе рекомендация для гостей проходить check-in с помощью QR-кодов.

Управляющий Leffe Caffe Дмитрий Калипута зафиксировал падение оборотов в ноябре—январе на 17–20%. Сокращение выручки на четверть во время ограничений соучредитель барного холдинга «СИДР Групп» (Do Not Disturb, «Вермутерия», «Синематограф», «Кот Шредингера» и пр.) Василиса Волкова называет характерным скорее для баров — в ночных заведениях снижение доходов было существенно выше. Так, в некоторых объектах группы, куда основная часть гостей приходит именно к 23:00, падение оборотов достигало 40%.

У клуба Lookin Rooms и бара Disco 90 в эти месяцы произошло десятикратное снижение выручки, говорит управляющий заведениями Александр Каплацкий. Управляющий партнер PAPA Barvillage Moscow Юрий Блоцкий также оценивает падение выручки у ночных заведений больше чем на 25% — на время ограничений ряд объектов даже приостанавливали работу.

По словам исполнительного директора Restcon Андрея Петракова, средняя рентабельность в общепите в целом не превышает 30%. Падение доходов у баров и ночных заведений в лучшем случае полностью лишило их какой-либо прибыли, в худшем — они были вынуждены закрываться или искать способы снижать издержки: сокращать персонал, договариваться с собственниками помещений, рассказывает эксперт.

Снятие ограничений на работу по ночам привело к ажиотажному спросу уже в первые выходные. Совладелец Hurma Management Group Георгий Карпенко наблюдал рекордную выручку в ряде заведений группы, рассчитанных на работу в ночное время. Андрей Каплацкий говорит, что в эти дни трафик был выше обычного, в дальнейшем он ожидает восстановления как минимум на 70% к докризисным показателям. По его мнению, гости активно начнут возвращаться с 8 февраля, после начала очной формы обучения в вузах.

Госпожа Волкова, впрочем, напоминает, что меры предосторожности в виде масок, социальной дистанции, QR-кодов по-прежнему негативно влияют на посещаемость. По словам господина Петракова, пока ситуация с COVID-19 не разрешится, в большинстве компаний на рынке общепита падение трафика на 20% будет сохраняться из-за тех, кто чувствительно переживает пандемию и не готов контактировать с другими людьми без необходимости.

Последствия кризиса уже заметны в сегменте питейных заведений. По данным 2ГИС, с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года темпы открытия новых баров на гастрономических улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска сократились с 36% до 5%. Госпожа Волкова ждет восстановления к докризисным показателям в сегменте не раньше 2022 года.

Никита Щуренков