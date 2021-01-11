«Мы получили больше гостей, чем планировали»

Станислав Лисиченко, основатель сети ресторанов «Китайские новости»: «Все прошло хорошо, москвичи были дома, гуляли в центре города. Если раньше, на протяжении последних пяти лет, “спальники” больше давали выручку, а в центре города был пустовато, то в этом году все наоборот. Несмотря на то, что в городе отменили все гуляния, все равно все были в центре. А “спальники” то ли уже совсем остались без денег, то ли они тоже ездили тратить свои деньги в центр города».

Анна Цфасман, основательница сети кофеен Flip: «В тех кофейнях, которые расположены в местах, где люди гуляют, в парках, или где есть горки, например, где с детьми можно кататься, там, конечно, выручки были прекрасные. В бизнес-центрах мы закрывали кофейню, потому что не было смысла работать. А где кофейни просто в таких тихих переулках, рядом с университетом или чем-то, там, конечно, была выручка ниже среднего».

Александр Мартынов, сооснователь бара «Ровесник»: «Мы действительно получили больше, наверное, гостей, больше выручку, чем планировали, при том что мы работаем до 23 часов. В новогоднюю ночь, например, особенно жестко проверяли, ходили представители наших органов, предупреждали, что в 23 часа никого не должно быть. Праздники прошли достаточно неплохо. У нас стабильно был поток гостей, который приходил просто чуть раньше, уже в 18 часов у нас была полная посадка».

Николай Борисов, управляющий ресторанами «Меркато»: «В парках намного меньше народу из-за ограничений. Поэтому показатели намного хуже, даже больше чем в 2 раза, я бы сказал, в 3 раза хуже, если не в 4, если с прошлым годом сравнивать, который был не лучшим, поскольку погода была не очень. А в этом году очень обидно: идеальная зимняя погода, но, к сожалению, похвастаться нечем».