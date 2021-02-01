Военные Мьянмы анонсировали новые выборы правительства

Мьянманские военные заявили, что в стране пройдут новые выборы правительства, пишет газета The Myanmar Times. После выборов и отмены режима чрезвычайного положения они планируют передать власть. Напомним, военные ранее задержали нескольких членов руководства страны. Причиной стало обвинение в фальсификациях на выборах в ноябре 2020 года.

«Мы реализуем настоящую многопартийную демократию... с настоящим балансом (сил.— “Ъ”) и справедливостью»,— цитирует Reuters заявление армии.

1 февраля вооруженные силы Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они задержали руководство страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов в ноябре 2020 года. США и генсек ООН осудили действия военных.