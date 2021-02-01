Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране

Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну, сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на принадлежащий военным телеканал «Мьявадди». Перед этим представитель правящей партии «Национальная лига за демократию» сообщил о задержании фактической главы правительства Аун Сан Су Чжи. После этого в Мьянме начались перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекратили вещание.

Военные заявили, что арестовали высокопоставленных чиновников в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране вводится чрезвычайное положение сроком на год.

По данным ЦИК Мьянмы, «Национальная лига за демократию» получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза — 33 места. После этого военные начали заявлять о нелегитимности выборов. В январе господин Хлайн сообщил о возможной отмене действия Конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.

Перебои с мобильной и проводной связью могут мешать освещению событий в стране, сообщала группа Netblocks по данным мониторинга связности. Ранее Reuters сообщал что у здания администрации Янгона, крупнейшего города Мьянмы, замечены солдаты и военная техника. Агентство сообщает, что телефонная связь со столицей страны Нейпьидо недоступна.