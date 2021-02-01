Генсек ООН осудил задержание руководства Мьянмы

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил задержание президента Мьянмы Вин Мьина, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников в ходе военного захвата власти в стране. Также озабоченность событиями в стране выразили МИД Индии, Сингапура и Австралии.

«Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы»,— говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика (цитата по «РИА Новости»). Господин Гутерриш призвал военное руководство Мьянмы уважать волю народа, придерживаться демократических норм и решать разногласия с помощью диалога.

Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала «военных уважать верховенство права, разрешать споры с помощью законных механизмов и немедленно освободить всех гражданских лидеров и других лиц, которые были незаконно задержаны» (цитата по «Интерфаксу»). МИД Сингапура надеется, что «стороны проявят сдержанность, будут поддерживать диалог и стремиться к положительному и мирному завершению» конфликта (цитата по ТАСС). МИД Индии считает, что «верховенство права и демократический процесс должны быть поддержаны».

1 февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну. Президент Вин Мьин, лидер правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, а также входящие в партию члены правительства и высшие государственные чиновники арестованы. Наблюдаются перебои со связью, правительственные ТВ и радио прекратили вещание. Банки страны временно закроют. США призвали военных страны освободить задержанных чиновников.