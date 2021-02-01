США призвали военных Мьянмы освободить задержанных чиновников

США встревожены сообщениями о задержании лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США противостоит попыткам повлиять на исход выборов в стране, и призвала военных следовать закону. С осуждением действий военных также выступил госсекретарь США Энтони Бликен.

«Мы продолжает выражать поддержку демократическим институтам Бирмы и в сотрудничестве с местными партнерами призываем военных… следовать нормам демократии и верховенству закона и отпустить задержанных»,— указано в сообщении Белого дома. Госпожа Псаки отметила, что советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал его о ситуации.

Мьянма до 1989 года было известна как Бирма. Название было изменено после захвата власти генералом армии Со Маунгом. США и Великобритания продолжают официально использовать название Бирма.

«Мы призываем военных руководителей Бирмы отпустить всех чиновников и общественных лидеров и уважать выбор народа Бирмы, выраженного во время демократических выборов 8 ноября»,— передает сайт Госдепа США слова господина Бликена.

1 февраля, после сообщений о задержании гражданских лидеров и чиновников, в стране начались перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекратили вещание. Принадлежащее военным ТВ объявило, что власть в Мьянме переходит командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну, а в стране на год вводится чрезвычайное положение.