Mediascope оценил аудиторию фильма про «дворец Путина»

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки», опубликованный оппозиционером Алексеем Навальным на YouTube, до конца досмотрели 3,4 млн человек, или 3% населения, передает РБК. Видеоролик длится 1 час 52 минуты 50 секунд, на 31 января он набрал более 105 млн просмотров.

Ролик был опубликован 19 января, до 27 января охват аудитории фильма составил 21,2 млн россиян старше 12 лет (17% населения страны), подсчитал Mediascope. В этой оценке учитываются как те, кто посмотрел фильм целиком, так и те, кто включил его на несколько секунд.

15 млн россиян старше 12 лет (12% населения) смотрели фильм более 30 секунд, более 2 минут — 11,6 млн (10% населения). Весь фильм до конца досмотрели 3,4 млн человек (3% населения).

60% зрителей приходится на крупные города. На Москву — 20%. Более половины всех зрителей смотрели видеоролик с экрана мобильного телефона или планшета.

Напомним, в фильме утверждается, что стоимость объекта — 100 млрд руб. и что его построили для президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что не имеет отношения к особняку. 29 января Mash и «Россия 1» опубликовали сюжеты об этом доме. На следующий день бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром особняка в Геленджике, из которого делают гостиницу.

Сегодня, 31 января, во многих городах России прошла протестная акция в поддержку арестованного Алексея Навального.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.