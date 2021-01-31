«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержали более 4,1 тыс. человек

Число задержанных на акции в поддержку политика Алексея Навального превысило отметку 4 тыс. человек, сообщает «ОВД-Инфо». По данным на 18:40 мск, задержаны 4132 человека. Акции прошли как минимум в 82 городах России, протестующие требовали отпустить арестованного оппозиционера.
Города, где больше всего задержанных:
- Москва (не менее 1220 человек);
- Санкт-Петербург (890);
- Красноярск (194);
- Нижний Новгород (143);
- Тверь (124);
Протесты 31 января. Главное
Прошлая акция протеста состоялась 23 января. Тогда на несогласованных митингах были задержаны 4027 человек, заведено более 20 уголовных дел.
Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.