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«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержали более 4,1 тыс. человек

Число задержанных на акции в поддержку политика Алексея Навального превысило отметку 4 тыс. человек, сообщает «ОВД-Инфо». По данным на 18:40 мск, задержаны 4132 человека. Акции прошли как минимум в 82 городах России, протестующие требовали отпустить арестованного оппозиционера.

Города, где больше всего задержанных:

  • Москва (не менее 1220 человек);
  • Санкт-Петербург (890);
  • Красноярск (194);
  • Нижний Новгород (143);
  • Тверь (124);

Прошлая акция протеста состоялась 23 января. Тогда на несогласованных митингах были задержаны 4027 человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

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