Протесты 31 января. Главное

- По данным «ОВД-Инфо» на 19:30 мск, всего в России на несанкционированных митингах в поддержку политика Алексея Навального задержали 4445 человек. Это больше, чем общее число задержанных на прошлой акции. Тогда правозащитники сообщали о 4027 задержанных.
- По информации правозащитников, больше всего задержанных в Москве (1395), Санкт-Петербурге (961) и Красноярске (194).
- 82 журналиста в 31 городе были задержаны на акциях. Больше всего в Москве — 22 журналиста. Большинство отпустили после проверки документов.
- В Москве на время акций на вход и выход закрывали станции метро «Красные ворота», «Сухаревская», «Сокольники», «Комсомольская», «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город». Были перекрыты центральные улицы и площади. В Санкт-Петербурге ограничили движение по Невскому проспекту, закрыли площадь Восстания, Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты. Были закрыты выходы почти со всех станций метро рядом с центром города.
- В Москве и Санкт-Петербурге полиция применяла против протестующих электрошокеры.
- МВД оценило число участников в Москве в 2 тыс. человек.
- Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокировками за «завышенные» оценки численности протестующих.
- В Фонде борьбы с коррупцией (признан Минюстом иностранным агентом) — организаторе акций протеста анонсировали следующую акцию 2 февраля, в день суда над Алексеем Навальным.
- Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении мужчины, ударившего двух полицейских в Санкт-Петербурге.
31 января, воскресенье