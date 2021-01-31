Число задержанных воронежцев выросло до 150 человек

В Воронеже задержаны около 150 участников не санкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Черноземье” с места событий.

Через час после начала мероприятия число задержанных составляло около 30. Однако массовые задержания начались спустя примерно полтора часа, когда силовики оттеснили протестующих к кинотеатру «Пролетарий». По данным корреспондента “Ъ-Черноземье”, бывали случаи, когда один представитель силовых ведомств сопровождал сразу двух участников акции. В результаты около автобусов образовались даже очереди из задержанных.

Само мероприятий завершилось около 15:00. К этому времени силовиков стянули к театру оперы и балета, где 23 января произошла кульминация митинга, откуда более 250 человек личного состав разъехались. Всего на акцию, по подсчетам корреспондентов “Ъ-Черноземье” вышло порядка 600 протестующих.

Александр Прытков, Сергей Толмачев