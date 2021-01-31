Порядка 30 протестующих задержаны в Воронеже

В Воронеже задержаны порядка 30 участников не санкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Большая часть протестующих к 13.15 разогнана. Об этом сообщают с места событий корреспонденты “Ъ-Черноземье”.

Задержания начались после того, как до 400 человек собрались в сквере у памятника Пушкину рядом с Театром оперы и балета. Полиция перекрыла дороги вокруг площади, Росгвардия окружила протестующих. В 12.30 в громкоговоритель полицейский сказал, что у собравшихся есть десять минут, чтобы разойтись. Протестующие ответили: «Позор!», «Путина в отставку», «Россия будет свободной». После этого силовики вытеснили участников акции из сквера, в этот момент были задержаны не менее 17 человек. При этом задержания вели в том числе люди в штатском.

Акция переместилась к площади перед воронежской областной думой и диагностическим центром, полиция проследовала за протестующими по улице Пушкинской, которая в данный момент перекрыта. Задержания продолжились и на новом месте митинга, полиция также окружила площадь у облдумы, где большая часть оставшихся участников акции была разогнана. Оставшиеся протестущие в сопровождении силовиков выдвинулись в стороны цирка по улице Кирова.

Сергей Калашников, Сергей Толмачев, Андрей Цветков