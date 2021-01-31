В Екатеринбурге из отдела полиции №1 отпустили почти всех задержанных во время акции

Сотрудники правоохранительных органов отдела полиции №1 в Екатеринбурге отпустили почти всех задержанных во время несогласованной акции в поддержу Алексей Навального. Как сообщил “Ъ-Урал” адвокат Алексей Бушмаков, всего в отделении было 25-30 человек.

«Их отпустили без протоколов доставлении и протоколов об административном правонарушении. Но это не значит, что в последствии их не привлекут к ответственности, потому что протокол может составляться в течение двух-трех месяцев»,— рассказал господин Бушмаков.

Он подчеркнул, что задержанные находились в отделении в течение трех-четырех часов. За все это время адвокатов к ним не пускали. «Мои подзащитные написали заявление в полицию, что их незаконно задержали и не допустили адвоката»,— добавил Алексей Бушмаков.

По предварительным данным министерства общественной безопасности Свердловской области, во время акции было задержано 32 человека. Среди них есть несовершеннолетний, а также кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов. Всего в несогласованном шествии приняли участие 2,3 тыс. человек, по официальным данным. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс.