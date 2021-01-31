В Екатеринбурге на акции в поддержку Навального задержаны 32 человека По данным властей, в шествии приняли участие 2,3 тыс. человек

По предварительным данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в Екатеринбурге во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального задержаны 32 человека. Первым был задержан мужчина с плакатом «Пора провести обыск в голове у президента». Всего, по официальным данным, в шествии приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс. человек.

Шествие началось от Дворца молодежи и изначально должно было завершиться на площади Труда, однако организаторы несколько раз меняли маршрут. Так, сначала собравшиеся пошли к скверу у Драмтеатра, а после решили дойти до станции «Динамо», позже группы протестующих разошлись гулять по центральным улицам города. Отметим, что за час до начала акции мэрия Екатеринбурга сообщила о закрытии нескольких станций метро. В метрополитене Екатеринбурга закрыли часть станций. По данным мэрии, между станциями метро «Машиностроителей» и «Уральской» у первого вагона состава заклинило колесную пару. Движение поездов по участку «Проспект Космонавтов»—«Площадь 1905 года» было полностью остановлено.

Напомним, на акции 23 января в Екатеринбурге, по разным данным, собралось от 3 до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности, были задержаны 14 человек. Вчера следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января.