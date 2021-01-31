Свердловский омбудсмен: Среди задержанных на акции в Екатеринбурге есть несовершеннолетний

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в разговоре с “Ъ-Урал” сообщила о том, что среди задержанных на акции в поддержку Алексея Навального есть один несовершеннолетний.

«Прокурор сообщил о том, что подросток будет передан родителям, а материалы по нему направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Надо смотреть, почему он оказался на акции и чего ему не хватает, раз он принял такое решение»,— пояснила госпожа Мерзлякова. Ранее она отметила, что в этот раз на акции присутствовали намного больше сотрудников полиции, чем того требовалось.

По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, во время акции были задержаны 32 человека. По официальным данным, в несогласованном шествии приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс.

Напомним, в акции 23 января в Екатеринбурге, по разным данным, поучаствовали от 3 до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности, были задержаны 14 человек. Накануне следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января.