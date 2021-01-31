Правозащитники заявили, что к задержанным в Екатеринбурге не пускают адвоката

В Екатеринбурге адвокат Анастасия Пастухова полтора часа не может пробиться к задержанным, которых доставили в отдел полиции №1, сообщает «Апология протеста». А в отделе полиции №9 Екатеринбурга был введен план «Крепость» и правозащитников выгнали из отделения, пишет It’s My City.

Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщало, что в Екатеринбурге во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального задержаны 32 человека. Всего, по официальным данным, в шествии приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс. человек. Люди продолжают ходить колонами по центральным улицам города.