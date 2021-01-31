В Воронеже начались протесты в поддержку Навального, часть центра перекрыта

Участники начали не санкционированную властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Воронеже. В 12.00 31 января на месте сбора у офиса Сбербанка на Плехановской, 25 корреспондент “Ъ-Черноземье” насчитал примерно 60 протестующих.

В Воронеже Штаб Навального за полчаса до начала акции сообщил о переносе точки начала шествия примерно на 1 км. Изначально оно должно было начаться на Плехановской в районе остановки «площадь Застава», теперь точку старта перенесли в район остановки «Детский мир» и ТРЦ «Галерея Чижова». Протестующие собираются пройти по одной из главных улиц города до площади Ленина, где расположено здание правительства области.

Полиция перед началом протестов перекрывает дороги в центре Воронежа. Плехановская перекрыта для автомобильного движения, перекрыта Кольцовская на пересечении с Плехановской, несколько раз спецслужбы перекрывали и открывали проезд по виадуку на «Заставе».

На Плехановской у новой точки начала шествия собралась спецтехника Росгвардии, собравшиеся изначально в районе «Заставы» силовики в эти минуты быстро бегут в новую точку сбора протестующих собрания.

На прошлых акциях протеста в субботу, 23 января, в Воронеже, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 95 человек. Как сообщили в местном штабе Навального, среди задержанных была его координатор София Капиносова. Она получила девять суток административного ареста за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2 ч. 2 КоАП). Координатору вменили размещенный на ее странице «Вконтакте» репост с призывом участвовать в акции. Госпожа Капиносова отбывает наказание в изоляторе временного содержания в областном центре на улице Пешестрелецкой.

Всего в восьми городах Черноземья во время прошлой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны не менее 158 человек.

Подробнее о том, как протесты прошли в прошлый раз, читайте в репортаже “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Сергей Толмачев