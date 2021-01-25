Более 150 человек задержали на митингах в Черноземье

По уточненным к концу выходных данным, 158 человек были задержаны в восьми городах Черноземья во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо», который собирает данные от самих задержанных и организаторов несогласованных властями протестов. Подавляющее большинство задержанных были отпущены в день акции, либо в ночь на воскресенье или утром этого дня.

В Воронеже, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 95 человек. Как сообщили в местном штабе Навального, среди задержанных была его координатор София Капиносова. Она получила девять суток административного ареста за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2 ч. 2 КоАП). Координатору вменили размещенный на ее странице «Вконтакте» репост с призывом участвовать в акции. Госпожа Капиносова отбывает наказание в изоляторе временного содержания в областном центре на улице Пешестрелецкой.

В Курске число столкнувшихся с задержанием оценивается в 35 человек.

В Белгороде, по данным проекта, задержали 11 протестующих. В областном центре после завершения митинга на Соборной площади сотрудники ДПС остановили автомобиль координатора белгородского штаба Навального Максима Климова и задержали его. Впоследствии господин Климов получил девять суток административного ареста за организацию и проведение несогласованного массового мероприятия. Белгородская область стала единственным регионом Черноземья, где протесты публично оценил глава региона.

«Как можно относиться к нарушению закона? Конечно, крайне отрицательно. Есть порядок проведения подобных мероприятий, и он был нарушен. Благодарен силовым структурам за крайне корректное отношение к участникам акции. Но я думаю, все мы должны сделать выводы из произошедшего. Если вышли дети — виноваты мы, взрослые: не объяснили, просмотрели… Если вышли взрослые — значит пришли с обидой. Не помогли, невнимательно отнеслись к проблеме человека — значит плохо мы сработали. Будем работать над ошибками. Но закон нарушать нельзя. Это должен помнить каждый из нас»,— написал в комментариях в своем Instagram врио губернатора Белгородчины Вячеслав Гладков.

11 протестующих было задержано и в Липецке. Троих участников митинга задержали в Тамбове, одного — в Орле. Еще по одному протестующему задержали силовики в Старом Осколе Белгородской области и Россоши Воронежской области.

В воронежском главке МВД перед началом протестов напомнили, что «каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку».

Подробнее о том, как в Воронеже прошла самая масштабная и продолжительная несогласованная властями акция за последние восемь лет — в материале “Ъ-Черноземье” «Полицейские показали классику».

Сергей Калашников