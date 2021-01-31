«Полицейские дежурят у выходов из метро»

В центре Москвы закрыты семь центральных станций метро. Но Дептранс столицы предупредил, что возможны дополнительные ограничения по требованию полиции. Наземный транспорт доезжает только до Садового кольца. Для пешеходов закрыли Красную площадь, и большинство центральных улиц. Всем кафе, ресторанам и магазинам в центре было рекомендовано закрыться в 11.00. Об обстановке в центре столицы — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Сейчас доступна только одна часть вестибюля станции метро «Чистые пруды». Двери, которые выходят прямо к памятнику Грибоедова, к Чистопрудному бульвару, перекрыты сотрудниками полиции. Выйти можно только на Тургеневскую площадь, которая оцеплена металлическими барьерами. На площади находятся два сотрудника полиции, больше никого к ней не допускают. Полицейские создали у выхода из метро своеобразный коридор из металлических барьеров, который позволяет тем, кто пешком пришел на Чистые пруды, пройти до перехода.

Онлайн-трансляция: протестные акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

Действительно сотрудники полиции выборочно останавливают людей, в основном тех, у кого есть сумки или рюкзаки, и просят их показать, чтобы частично досмотреть. Но пока эти досмотры закончились позитивно, никакого тотального досмотра не было, людей отпустили и они пошли по своим делам. А со стороны Мясницкой попасть сюда сегодня просто так, наверное, не получится. У выставленного полицейского оцепления как раз на повороте на Мясницкую с Чистых прудов выстраивается очередь из людей, полиция пропускает только тех, кто предъявляет какие-то документы, подтверждающие, что человек либо работает, либо учится, либо живет в этом районе. Остальные люди, которые никаких таких документов не предъявляют, вынуждены оставаться в этой очереди.

Сама Тургеневская площадь, — это площадь у станций «Тургеневская», «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды» — тоже оцеплена металлическими барьерами, и рядом с этими барьерами на расстоянии в полтора метра выстраиваются бойцы Росгвардии, они стоят со стороны Мясницкой. А на Чистопрудном бульваре в большом количестве стоят автозаки.

На Чистых прудах число полицейских, людей в касках, в полной экипировке уже выглядит довольно впечатляющим, судя по тому, что они даже выстраивались на близлежащих к Чистым прудам улицам и переулкам. Часть из них выстроилась возле барьеров. Скорее всего, ближе к центру число силовиков тоже будет немалым, учитывая, что несколько центральных станций метро перекрыты. Полицейские дежурят у выходов из метро. Единственным доступным пересадочным узлом остается «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина». Станция «Александровский сад» закрыта на вход, там дежурят не только полицейские, но и сотрудники метрополитена. И на барьере, возле которого они дежурят, выставлен даже специальный знак, что пока эта станция недоступна.

— Можно ли по людям, которые приезжают на «Чистые пруды», понять, это протестующие или они просто приехали в центр города погулять?

— Судя по тому, что внушительное количество людей стоят возле этого оцепления с раскрытыми документами, видимо, они пришли по своим делам, не участвовать. Но образуются и небольшие группы в основном молодых людей, они рассредоточились по площади, но они никак не обозначают, собираются ли они участвовать в акции или нет.

Беседовал Максим Митченков