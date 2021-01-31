СМИ сообщили о задержании трех участников протеста в Петропавловске-Камчатском

На главной площади Петропавловска-Камчатского собрались протестующие. Трех участников несогласованной акции задержала полиция, сообщило издание «Камчатка-Информ». На самой площади дежурят несколько десятков полицейских, количество пришедших на митинг не уточняется.

По данным издания, всех троих задержали по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Среди задержанных — представитель регионального отделения партии «Яблоко» Виктор Холманских. Он держал плакат с надписью «Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным».

Неделю назад, 23 января, на митинг в поддержку Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском вышло более 200 человек. Он длился около часа. Полиция никого не задержала.

О прошедших по всей стране протестах — в материале “Ъ” «Далеко не школота».