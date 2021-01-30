Тунис зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Власти Туниса одобрили использование российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей вакцину. "Спутник V" прошел процедуру разрешения на экстренное использование. Одобрение основано на результатах клинических испытаний "Спутник V" в России»,— говорится в сообщении.

Ранее российская вакцина получила разрешение на использование в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Гвинеи, Иране ОАЭ, Сербии, Палестине, Парагвае, Туркменистане. По словам руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, в целом интерес к «Спутник V» проявили более 30 стран.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».