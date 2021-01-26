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Иран одобрил российскую вакцину «Спутник V»

Власти Ирана одобрили использование российской вакцины «Спутник V», сообщил министр иностранных дел страны Джавад Зариф. Ранее Тегеран запретил импорт американских и британских вакцин от коронавируса COVID-19.

«В скором будущем мы надеемся, что сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству»,— сказал глава МИД Ирана по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве (цитата оп ТАСС). Какое количество доз вакцины и когда иранские власти планируют закупить, министр не уточнил.

Ранее российская вакцина была одобрена в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Как заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), финансирующий производство вакцины, в целом интерес к российскому препарату проявили более 30 стран.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».

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