МВД заявило об ущербе бизнесу от акции в Москве 23 января

Главное управление МВД по Москве заявило, что провело оценку ущерба предприятиям Москвы от несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и признало бизнес потерпевшим по уголовному делу о перекрытии улиц. Сумма в пресс-релизе не приводится. Ведомство опросило водителей, которые были заблокированы участниками мероприятия.

«В рамках уголовного дела изучены записи с камер видеонаблюдения города Москвы, допрошены водители, чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции. Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы»,— говорится в сообщении МВД.

Напомним, ГУ МВД после несогласованных акций возбудило уголовное дело за перекрытие дорог и тротуаров (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Ведомство проводит следственные действия и ищет виновных.

Вместе с тем московские власти из-за анонса несогласованных акций 31 января решили закрыть центральные станции метро. Также 31 января не будут работать магазины, кафе и рестораны в центре столицы. С 9:00 до 23:00 запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре.

Подробнее о подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Могут повторить».