«Повесить на елку игрушки в виде голубя»
Яна Лубнина — о самых трендовых праздничных украшениях
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Чем безвкуснее, тем праздничнее. Приближается пора, когда интерьеры начнут преображаться в преддверии зимних праздников. Дизайнеры в профильных журналах обсуждают, как именно в 2026 году будут выглядеть самые стильные варианты декора. Наряду с отсылками к викторианской эпохе и народными мотивами в списках фигурирует Kitschmas. Тренд получил название от смешения двух понятий — kitsch («безвкусица») и Christmas («Рождество»). Это нарочито яркий декор с вызовом.
Например, на фото в журнале Homes & Gardens изображена елка, какую мы все видели в детстве: на ней есть примерно все, что нашлось дома для украшения, — шары всех цветов, разные фигурки на лентах, пестрые нити круглых бусин и блестящий «дождик» (как без него). Стесняться не надо. Немного китча может быть невероятно обаятельным: он привносит в комнату индивидуальность и не дает интерьеру стать слишком серьезным.
Этот стиль — полная противоположность минимализму, от которого все устали. Впрочем, Kitschmas лучше всего работает на контрасте: безумные украшения стоит сконцентрировать только в одном месте, а не распространять по всему дому. Еще одно издание, Livingetc, показывает, насколько разными могут быть атрибуты праздника с «безуминкой». Авторы предлагают повесить на елку игрушки в виде голубя, инфракрасной маски для лица, бутылки чили, таблетки антидепрессанта, бокала мартини и ракетки для падела.
Важная часть тренда — рукодельные вязаные украшения и бумажные гирлянды. По отчету маркетплейса Etsy, интерес к причудливому декору вырос на 110%, а спрос на наборы для декорирования стразами — на 218%. В России на Ozon спрос на елочные игрушки в октябре взлетел в 3,3 раза по сравнению с 2025 годом. При этом специально что-то искать вовсе необязательно — самые китчевые и ностальгические украшения уже лежат в семейной коробке.