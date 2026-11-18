Например, на фото в журнале Homes & Gardens изображена елка, какую мы все видели в детстве: на ней есть примерно все, что нашлось дома для украшения, — шары всех цветов, разные фигурки на лентах, пестрые нити круглых бусин и блестящий «дождик» (как без него). Стесняться не надо. Немного китча может быть невероятно обаятельным: он привносит в комнату индивидуальность и не дает интерьеру стать слишком серьезным.