Отдельная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае не запланирована. Главы государств, однако, могут встретиться на официальной части мероприятия и обсудить конфликты на Украине и в Иране, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.