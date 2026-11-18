Песков рассказал, о чем могут поговорить Путин и Трамп на саммите АТЭС
Песков: Путин и Трамп при встрече на саммите АТЭС обсудят Украину и G20
Отдельная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае не запланирована. Главы государств, однако, могут встретиться на официальной части мероприятия и обсудить конфликты на Украине и в Иране, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Еще одна тема, которую могут затронуть президенты Путин и Трамп, — предстоящий саммит G20 в Майами. Дмитрий Песков напомнил, что глава государства на него приглашен, однако его участие пока не подтверждено, поскольку зависит от «огромного количества моментов».
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. На второй день мероприятия запланированы трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. О чем они будут говорить, пока неизвестно.