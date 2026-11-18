Господин Стритинг призвал страны-союзники продолжать поддержку Киева. По его словам, финансирование украинской армии следует рассматривать как инвестицию в общеевропейскую безопасность. Министр отметил, что европейцам необходимо сопоставлять текущие бюджетные затраты на помощь Украине с возможными последствиями ее поражения. «Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу»,— сказал глава министерства.