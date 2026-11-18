Глава Минобороны Британии назвал катастрофической цену поражения Украины в войне
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил о катастрофических последствиях для Европы в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 37-й встречи контактной группы по обороне Украины. Она прошла 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Господин Стритинг призвал страны-союзники продолжать поддержку Киева. По его словам, финансирование украинской армии следует рассматривать как инвестицию в общеевропейскую безопасность. Министр отметил, что европейцам необходимо сопоставлять текущие бюджетные затраты на помощь Украине с возможными последствиями ее поражения. «Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу»,— сказал глава министерства.
Во время встречи 17 ноября Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине объемом 240 млн фунтов стерлингов ($316 млн). В него вошли более тысячи ракет малой дальности, пусковые установки и свыше десяти радаров противовоздушной обороны.