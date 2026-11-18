Рособрнадзор и Минцифры обсуждают возможность запретить продажу микронаушников на маркетплейсах. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве. Он уточнил, что запрет прорабатывают по аналогии с ограничениями для других устройств.