Глава Рособрнадзора допустил запрет продажи микронаушников на маркетплейсах
Рособрнадзор и Минцифры обсуждают возможность запретить продажу микронаушников на маркетплейсах. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве. Он уточнил, что запрет прорабатывают по аналогии с ограничениями для других устройств.
По мнению господина Музаева, микронаушники не приносят пользы «ни в одной законной сфере деятельности». «Свободная продажа — это фактически шпионское какое-то оборудование, и эту лавочку тоже надо закрывать»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Как отметил Анзор Музаев, каждый год около тысячи участников экзаменов удаляют за попытки воспользоваться запрещенными средствами связи и искусственным интеллектом.