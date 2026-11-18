Ушаков: Россия поблагодарила Меланию Трамп за участие в миссии в Алешках
Россия передала слова благодарности жене президента США Мелании Трамп, при участии которой согласовали гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы уже слова, честно говоря, передали самые-самые добрые. И поблагодарили Меланию и членов ее команды за активное участие в подготовке акции в Алешках»,— сказал «Вестям» господин Ушаков.
23 октября Белый дом США сообщил о достижении договоренностей между Россией и Украиной по вопросу эвакуации жителей Алешек. Координирующую роль в переговорах сыграла жена президента США Мелания Трамп. Режим тишины в районе Алешек действовал с 4:00 27 октября до 22:59 1 ноября. По оценкам госпожи Трамп, город покинули 750 человек. 5 ноября первая леди США встретилась с представителями России и Украины.