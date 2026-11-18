В то же время НОВАТЭК готов к переориентации своих объемов из Европы в Китай, если Евросоюз реализует план поэтапного отказа от российского СПГ. Господин Михельсон отметил, что Китай имеет 30% доли в проекте «Ямал СПГ», и переориентация поставок уже проработана компанией.