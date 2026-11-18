Глава НОВАТЭКа допустил увеличение поставок СПГ в Турцию
НОВАТЭК подписал контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию и ведет переговоры об увеличении объемов поставок. Об этом сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон.
«Мы подписали договор на поставку в Турцию, обсуждаем увеличение и рассматриваем варианты инвестиций в газовую отрасль»,— сказал господин Михельсон журналистам (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что переговоры находятся на активной стадии и включают вопросы инфраструктурного развития.
Одновременно НОВАТЭК продолжает поставлять СПГ в Европу по проекту «Ямал СПГ». По словам Леонида Михельсона, компания будет осуществлять экспорт в Европу «до 23:30 31 декабря». Он уточнил, что текущие цены на СПГ в Европе колеблются в районе $28–34 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц.—"Ъ"), что поддерживает экономическую целесообразность поставок.
В то же время НОВАТЭК готов к переориентации своих объемов из Европы в Китай, если Евросоюз реализует план поэтапного отказа от российского СПГ. Господин Михельсон отметил, что Китай имеет 30% доли в проекте «Ямал СПГ», и переориентация поставок уже проработана компанией.