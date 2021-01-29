Министр молодежи Татарстана назвал встречу с протестующими конструктивной

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в пятницу 2,5 часа общался с участниками протестной акции в поддержку Алексея Навального в Казани. Беседа состоялась в министерстве и была закрытой для прессы.

В своем Instagram он назвал встречу конструктивной и поблагодарил тех, «кто пришел». «Первый диалог состоялся. Моя глубокая убежденность в том, что только так можно вместе строить лучшее завтра без потрясений сегодня»,— написал он.

Министр не сказал, удалось ли ему убедить собеседников «воздержаться от участия» в очередной несанкционированной акции, намеченной на 31 января. «Для современного Татарстана формат несогласованного митинга не является инструментом решения проблемных вопросов»,— лишь резюмировал он.

Господин Фаттахов обещал информировать «о дальнейших встречах, в том числе и в открытом формате».

Как писал «Ъ-Казань», в несанкционированном шествии в Казани 21 января участвовали несколько тысяч человек. Штаб Алексея Навального говорит более чем о 3 тыс. протестовавших. Официальные данные до сих пор опубликованы. Суды Татарстана рассмотрели 212 дел о нарушении закона о митингах4663767

Полина Петрова, "Ъ-Казань"